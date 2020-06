Kurz nach Sonnenuntergang wurde das Gebäude der Gaststätte GLEIS drei mit rotem Licht angestrahlt. Die Bundesweite Aktion "Night of Light" war somit auch in Großenbaum sichtbar. Hermanns Veranstaltungstechnik hatte das "Gleis drei" Gebäude ins rote Licht gesetzt. Marc Hermanns

Aktion" NIGHT OF LIGHT"

Gastgeber Walent Kristic vom Gleis drei und Marc Hermanns, Firma HEVT-Veranstaltungstechnik, zeigten die "ROTE KARTE"

Auszug der Vorankündigung des Gleis drei Pächters Walent Kristic

Wir brennen für das, was wir tun:

Rot, die Farbe des liebenden Feuers und der Leidenschaft für unseren Beruf. Und in dieser Farbe strahlen in der Nacht vom 22.auf den 23.06.2020 bundesweit die Gebäude der Veranstaltungswirtschaft, zum Beispiel Theater, Konzerthallen, Eventlocation oder auch Bauwerke in den eigenen Städten. Dieser flammender Appel ist ein Hilferuf und geht an die Politik zur Rettung der Veranstaltungsbranche. Die HEVT Hermanns Veranstaltungstechnik wird in Kooperation mit der Gleis Drei GmbH und der Vinorado Ihre Weinbar, den alten Großenbaumer Bahnhof rot erstrahlen lassen. Die Bundesweite Aktion soll verdeutlichen, dass die Veranstaltungswirtschaft auf der Roten Liste der akut vom Aussterben bedrohten Branchen steht! Eingeladen hat die HEVT auch den kultigen Moderator und DJ Axel Königshofen aus Duisburg der an diesem Abend ebenfalls vor Ort sein wird. Der alte Großenbaumer Bahnhof, der angestrahlt ein flammrotes Mahnmal darstellt, soll klarmachen, dass ein ganzer Wirtschaftsbereich vor dem Aus steht.

Kredite sind keine Lösung

Mit dieser Aktion erhoffen sich alle Beteiligten Gehör und Gespräche mit der Politik, denn

KREDITE SIND NICHT DASS, WAS DIE BRANCHE BENÖTIGT, SONDERN LÖSUNGEN, UM DAS (AUS) STERBEN ZU VERHINDERN.

Mit Krediten bzw. mit weiteren Krediten würden bisherige "Löcher" gestopft und gleichzeitig wieder neue Löcher aufgerissen. Bei einer finanziellen Einbuße von nahezu 100 % ist das Aussterben einer kompletten Branche absehbar.

Viele Gäste besuchten Montagabend den Biergarten (Bahnhofs-Vorplatz Gleis 3) um gemütlich ein kühles Getränk zu sich zu nehmen. Die Gäste, symbolisierten mit ihrer Anwesenheit, dass sie die Bundesweite Aktion "Light of Night" unterstützen.