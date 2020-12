Das Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen stellt bereits seit Jahren seinen Patienten ein komplett ausgebautes WLAN-Netz zur Verfügung. Nicht nur in den stationären, sondern auch in allen Ambulanz- und Wartebereichen, kann auf das hauseigene WLAN-Netz zugegriffen werden. Aktuell bietet das Krankenhaus zudem den Service des Patienten-Entertainments über netop.TV. „Unsere Patienten haben somit die Möglichkeit, mit ihrem eigenen Smartphone, Tablett oder Laptop ihr eigenes Fernsehprogramm zu wählen. Es stehen derzeit ca. 50 Fernsehprogramme zur Verfügung“, berichtet Geschäftsführerin Rita Tönjann. Das Projekt wurde im Eilverfahren auf den Weg gebracht, heißt es aus dem Krankenhaus. „Die kurzfristige Umsetzung war uns sehr wichtig, um unseren stationären Patienten, die insbesondere die Advents- und die bevorstehende Feiertagszeit im Krankenhaus verbringen müssen, mehr Abwechslung bieten zu können“, so Tönjann. Interessierte Patienten können ein Zehn-Tages-WLAN-Ticket für fünf Euro an der Krankenhausinformation erwerben. Darüber ist die weitere Nutzung des netop.TV gebührenfrei.