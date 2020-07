Es gilt als sicher, dass immer, wenn es an den eigenen Geldbeutel geht, Menschen nach- und umdenken. In Sachen „Vermüllung“ wurden die Bußgelder drastisch erhöht. Für achtlos weggeworfene Kaugummis, Zigaretten oder Essensreste müssen Bürger teilweise bis zu 50 Euro blechen. Nicht ordnungsgemäß entsorgter Hausmüll kostet gar 100 Euro.



Bislang habe das kaum Wirkung gezeigt, heißt es in einer Studie. Schuld daran sei die geringe Aufklärungsquote. Nur selten könnten Ordnungsämter Verursachern ihr Vergehen nachweisen. Kontrollen seien schon deshalb nicht möglich, weil die dortigen Mitarbeiter in Corona-Zeiten ganz andere Kontrollaufgaben haben.

Stellt sich die Frage nach Sinn dieser Bußgelderhöhung. Richtig Sinn macht es wohl, wenn sich jeder mal die eigene Nase packt und seinen Beitrag zur Müllvermeidung leistet. Das allerdings hat auch etwas mit Denken und Erziehung zu tun.