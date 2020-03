Sehr gute medizinische Leistungen, strukturierte Versorgung und ein eingespieltes Team aus Pflege und Ärzteschaft – die Abteilung für Coloproktologie an der Helios St. Johannes Klinik konnte die hohen Standards des bundesweiten Berufsverbandes problemlos erfüllen und wurde jetzt bereits zum fünften Mal erfolgreich als Kompetenzzentrum für Coloproktologie zertifiziert. Damit bietet das Team jetzt schon seit über zehn Jahren beste Medizin.



Das Fach der Coloproktologie beschäftigt sich mit Bereichen des menschlichen Körpers, über die wir eher weniger gerne offen sprechen. Denn wer mag schon zugeben, dass er Probleme mit seinem Dick- oder Enddarm hat, ihn juckende Hämorrhoiden schier verrückt machen oder er seinen Stuhlgang nicht halten kann. Daher ist es umso wichtiger, dass Abteilungen, die sich diesem Bereich widmen, einfühlsam und schnell helfen können. Dazu gehören hohe medizinische Standards und das Wissen um besonders schonende Verfahren.

Und genau diese Qualität wurde dem Team der Coloproktologie um Sektionsleiter Dr. Andreas Köhler nun erneut bescheinigt: Der Berufsverband der Coloproktologen Deutschlands e.V. hat die Abteilung an der Helios St. Johannes Klinik bereits zum fünften Mal als Kompetenzzentrum für Coloproktologie ausgezeichnet. Vor allem die hohen Standards der Abteilung überzeugten die unabhängige Expertenkommission.

Einfluss auf die

Lebensqualität



Das umfangreiche interne Fortbildungsangebot für die Mitarbeiter erhielt ebenfalls lobende Worte. „Wir haben alle geforderten Standards wieder ohne Abweichungen erfüllt – eine großartige Teamleistung“, freut sich Dr. Köhler über die Auszeichnung, die bislang nur 30 andere Einrichtungen in ganz Deutschland erhalten haben. Bereits vor über zehn Jahren erhielt die Duisburger Abteilung ihr erstes Zertifikat unter seiner Leitung und konnte die hohe Qualität seitdem konstant halten.

Coloproktologische Erkrankungen haben einen großen Einfluss auf unsere Lebensqualität und können unbehandelt nicht nur körperliche sondern auch seelische Folgen mit sich bringen, etwa wenn Betroffene sich aus lauter Scham von Freunden und Familie zurückziehen oder nicht mehr vor die Tür gehen. Dabei verfügt die moderne Medizin heutzutage über viele Behandlungsverfahren, die den Patienten schonend und umfassend helfen können.

Die Helios St. Johannes Klinik bietet Betroffenen dabei das gesamte Leistungsspektrum der konservativen und operativen Coloproktologie an. „Patienten, die unseren Rat suchen, sollten keine Sorge vor der Untersuchung und den daraus folgenden therapeutischen Maßnahmen haben“, so Dr. Köhler. „Wir vermeiden Operationen am Enddarm, wann immer es geht, um die natürlichen Funktionen nicht zu beeinträchtigen.“