Ein erstes Lebenszeichen des Kulturbereichs nach langer Corona-Pause sollte es werden – am Ende kamen am fast 400 Gäste in die Gesamtschule Süd, um die herausragenden Leistungen der Schüler zu würdigen.



Unter dem Motto „GE-meinsam: Süd goes Kultur!“, gab es auf zwei Bühnen und an mehreren anderen Stationen einiges zu sehen und zu hören. Digitale und analoge Ausstellungen gaben einen Einblick in die kreative Arbeit des Fachbereichs Kunst. Die Bigband der GE Süd heizte dem Publikum mit einem Mix aus Jazz, Pop und Rock ordentlich ein. Die Bandklasse des fünften Jahrgangs zeigte mit verschiedenen Songs, was sie in nur einem Jahr gemeinsam gelernt hatte. Das Fach Darstellen und Gestalten präsentierte sich mit verschiedenen Theaterstücken und Filmen. Auch das AG-Leben kam nicht zu kurz: Heimliche Stars des Abends waren vier 3D-Drucker, an denen Schüler des MINT-Bereichs stolz eigene Schlüsselanhänger herstellten. Dass kulturelle Bildung auch im ganz alltäglichen Unterricht der GE-Süd großgeschrieben wird, bewiesen selbst gedrehte Musikvideos, Klassen-Chöre und ein philosophisches Café, das von Schülerinnen und Schülern selbst geleitet wurde. Und für alle, die immer noch nicht genug hatten, präsentierten besonders talentierte Schüler, womit sie sich in den letzten Jahren zu Hause beschäftigt hatten: Ob Hiphop, klassische Kompositionen für Gitarre und Klavier oder umwerfende Stimmen – die Vielfalt der Beiträge überraschte. Am Ende dankte Schulleiterin Dr. Sandra Kupfer allen Teilnehmenden für ihr Engagement und die Begeisterung, mit der sie an diesem Abend die Bühne erobert hatten. Unter den Schülern hingegen wurden bereits Pläne für den nächsten Kulturabend geschmiedet.