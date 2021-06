In der Volkshochschule (VHS) wurde im Dezember 2017 das Duisburger Netzwerk "Luftqualität" auf Initiative von Peter Heise vom Umweltamt der Stadt Duisburg ins Leben gerufen. Sein Ziel ist es, durch von interessierten Privatleuten betriebene Feinstaubmessstellen eine bessere Übersicht über die Luftbelastung in Duisburg zu erhalten. Nun organisiert die VHS das nächste Netzwerk-Treffen am Mittwoch, 16. Juni, um 19 Uhr, Corona-bedingt online auf einer Videokonferenz-Plattform der Volkshochschule.

Bis zur Gründung des Netzwerks wurde Feinstaub nur an wenigen ausgewählten Orten durch das Landesumweltamt gemessen. Langfristig möchte die Initiative das Bewusstsein in der Bevölkerung für diese Thematik sensibilisieren und dadurch die Luftqualität in der Stadt verbessern. Die am Netzwerk Beteiligten treffen sich mehrmals im Jahr, um ihre Erfahrungen auszutauschen.

Das Netzwerk-Treffen

Ein Vortrag von Nils Friege zu den Maßnahmen und Vereinbarungen der Luftreinhaltepläne im Rahmen der gerichtlichen Verfahren im Ruhrgebiet bildet den Schwerpunkt des Netzwerk-Treffens am Mittwoch, 16. Juni. Die Teilnahme am Treffen ist kostenlos. Interessierte können sich bei der VHS anmelden unter: https://vhs.link/fWVF3B. Nach Anmeldung werden die Zugangsdaten für die Online-Veranstaltung verschickt.

Mehr Infos

Mehr Infos bei Peter Heise, dem zuständigen Koordinator im Umweltamt der Stadt Duisburg, erreichbar per Mail an: p.heise@stadt-duisburg.de