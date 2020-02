Kurse und Seminare für werdende Eltern erfreuen sich seit langem großer Beliebtheit. Man will halt nichts dem Zufall überlassen. Das haben sich vermutlich auch etliche Omis und Opis gedacht, denn zurzeit gibt es einen regelrechten Run auf „Grundkurse für werdende Großeltern“.



Eine nicht seltene Begründung für die Teilnahme ist: „Ich will doch keinen Stress mit meiner Schwiegertochter bekommen.“ Schließlich habe sich ja vieles im Umgang mit den Neugeborenen geändert. Die Griffe von einst könne man vergessen. So wurde früher das Gesäß der Babys dick eingecremt oder gepudert. Heute gibt man Milch auf den Po. Ist der wund, reibt man ihn mit schwarzem Tee ein.

Die Großeltern erfahren so manches, was sie in Erstaunen versetzt. Die Schwiegertöchter jedenfalls dürften künftig stolz sein über den im wahren Sinn des Wortes „pflegeleichten“ Umgang von Oma und Opa mit den kleinen Erdenbürgern.