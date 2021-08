In Zusammenarbeit mit dem Förderverein Duisburger Bestattungskultur e.V. wurden die ehrenamtlichen Helfer des Sternenkindervereins kreativ.

Es wurde liebevoll ein Sarg für die nächste gemeinsame Bestattung im August der kleinen verstorbenen Babys bemalt. Es wurde sehr liebevoll und kreativ gearbeitet. Das Besondere an diesem Projekt war aber auch, dass nicht nur betroffene Eltern dieses Projekt umsetzten, sondern viel Unterstützung von den sogenannten lebenden Folgekindern erhielten, die nach dem Verlust des ersten Kindes die Familie ergänzten.

Wir danken der Selbsthilfeförderung der Gesetzlichen Krankenkassen in Duisburg, die durch ihre Förderung das Projekt erst ermöglichten.

Sternenkinder sind umgangssprachlich Kinder, die während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verstorben sind. Der Verein der Sternenkinder Duisburg macht sich u.a. dafür stark, dass die verstorbenen Babys wie auch die betroffenen Eltern und Angehörigen in ihrer Trauer mit Würde behandelt werden.

Kontakt:

Sternenkinder Duisburg e.V.

www.sternenkinder-duisburg.de

Steffi Curuvija (Vorstand)

Unterstützen Sie gern die Arbeit für früh verwaiste Eltern

(über VEID e. V.– Wir sind dort Mitglied und die Spende fließt zu uns.)

Bundesverband Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister (VEID)

Bank für Sozialwirtschaft Köln

IBAN: DE26 370205000008321100

BIC: BFSWDE33

Verwendungszweck: Sternenkinder Duisburg e.V.