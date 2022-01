Die Evangelische Kirchengemeinde Wanheimerort lädt zu gemeinsamen Yoga-Übungen ein, um im neuen fit zu werden oder fit zu bleiben..



Auftakt des sechswöchigen Kurses, der sich auch für Ältere eignet und Bewegung mit Entspannung verbindet, ist am 11. Januar 2022 im Gemeindehaus am Vogelsangplatz 1 um 11 Uhr. Die Dienstage darauf geht es zur gleichen Uhrzeit am gleichen Ort weiter.

Infos zum Kurs und den gültigen Pandemieschutzmaßnahmen gibt es bei der Anmeldung bei Maria Hönes im Gemeindehaus Vogelsangplatz und telefonisch unter Tel. 0203 / 770134.