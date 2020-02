Die neue Leidenschaft der Deutschen heißt Quiz: Im Fernsehen, in der Kneipe und als Wettkampf.



Sebastian Jacoby, bekannt aus der ARD-Show „Gefragt – Gejagt“ gibt am Mittwoch, 5. Februar, von 20 bis 21.30 Uhr in der Volkshochschule im Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 in der Stadtmitte Einblicke in die Quizszene in Deutschland und weltweit.

Das Teilnahmeentgelt beträgt fünf Euro an der Abendkasse. Weiterführende Informationen gibt es telefonisch bei Dr. Claudia Kleinert unter (0203) 283-4157.