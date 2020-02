Man hat etwas gewartet, um das letzte Prinzip Hoffnung zu ergattern, aber die Warnungen des Wetteramtes haben die Verantwortlichen der heutigen Umzüge in Duisburg in Absprache mit der Feuerwehr dazu bewogen, die heutigen Umzüge in Duisburg abzusagen. Die Züge in Hamborn und in Serm fallen aus!!!