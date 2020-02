Sie suchen in den Abendstunden oder sonn- beziehungsweise feiertags eine geöffnete Apotheke? Sie brauchen dringend einen Arzt und haben die zentrale Notdienstnummer nicht zur Hand? Im Lokalkompass Duisburg werden Sie fündig. Wir listen aktuell wichtige Notfallnummern auf.

Apotheken

Samstag, 15. Februar:

Bahnhof-Apotheke, Friedrich-Wilhelm-Str. 78 im Dellviertel, Tel. 0203/20818; Bären-Apotheke Neumühl, Lehrerstr. 5-7 in Neumühl, Tel. 0203/994850; Augusta-Apotheke, Augustastr. 31 in Homberg, Tel. 02066/55104; Apotheke Feldmann, Großenbaumer Allee 35 in Großenbaum, Tel. 0203/764042.

Sonntag, 16. Februar:

Bären-Apotheke, Wanheimer Str. 72 Hochfeld, Tel. 0203/609590; Malteser-Apotheke Kuchler-Apotheken-OHG, Von-der-Mark-Str. 94 Meiderich, Tel. 0203/450190; Engel-Apotheke, Friedrich-Ebert-Str. 171 in Walsum, Tel. 0203/491779; Hirsch-Apotheke, Kaiserstr. 42 in Rheinhausen-Friemersheim, Tel. 02065/41382.

Montag, 17. Februar:

Arkaden-Apotheke, Wanheimer Str. 28 in Hochfeld, Tel. 0203/661572; Adler-Apotheke Ruhrort, Neumarkt 18 in Ruhrort, Tel. 0203/82791; Hagenshof-Apotheke, Wiesbadener Str. 77 in Obermeiderich, Tel. 0203/420599; Kleeblatt-Apotheke im EKZ Rheinhausen, Asterlager Str. 90 in Rheinhausen, Tel. 02065/960650.



Dienstag, 18. Februar:

Pelikan-Apotheke, Oststr. 111 in Neudorf, Tel. 0203/9368310; Rhein-Ruhr-Apotheke, Essenberger Str. 211A in Neuenkamp, Tel. 0203/311179; Glückauf-Apotheke, Friedrich-Ebert-Str. 287 in Beeck, Tel. 0203/460380; Rheinland-Apotheke OHG, Düsseldorfer Str. 111 in Rumeln-Kaldenhausen, Tel. 02151/409935.

Mittwoch, 19. Februar:

Hansa-Apotheke, Mülheimer Str. 68 in Neudorf-Nord, Tel. 0203/353068; Apotheke Mattenklotz am Schwan, Friedrich-Ebert-Str. 16 in Walsum, Tel. 0203/40065; Industrie-Apotheke, Friedrich-Alfred-Str. 75 in Rheinhausen-Hochemmerich, Tel. 02065/58538; Apotheke Mattenklotz am St. Anna, Düsseldorfer Landstr. 323 in Huckingen, Tel. 0203/7128670.

Donnerstag, 20. Februar:

Apotheke am Dellplatz, Wallstr. 50 im Dellviertel, Tel. 0203/928908; Apotheke Mattenklotz am Franz-Lenze-Platz, Franz-Lenze-Platz 58 in Walsum, Tel. 0203/471513; Herz-Apotheke, Jägerstr. 3 in Bergheim, Tel. 02065/60033; Regatta-Apotheke, Wedauer Str. 389 in Wedau, Tel. 0203/720600.

Freitag, 21. Februar:

Glocken-Apotheke, Mülheimer Str. 124 in Neudorf, Tel. 0203/357537; Basar-Apotheke, Von-der-Mark-Str. 72 in Meiderich, Tel. 0203/450360; Apotheke am Jubiläumshain, Kaiser-Friedrich-Str. 123 in Hamborn, Tel. 0203/591682; Rhenania-Apotheke, Münchener Str. 34 in Buchholz, Tel. 0203/701121.

Arzt

Ärztlicher Bereitschaftsdienst, Tel. 116 -117

Zahnarzt

Zentraler Notrufdienst, Tel. 01805-986700

Telefonseelsorge

Tel. 0800-1110111

Tel. 0800-1110222