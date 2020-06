Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr markiert in zwei Nächten ab Donnerstag (18. Juni) in beiden Richtungen die Fahrbahn der A40 zwischen den Anschlussstellen Mühlheim an der Ruhr und Kaiserberg.

Deshalb ist in Fahrtrichtung Venlo in der Nacht von Donnerstag (18.) auf Freitag (19. Juni) von 20 bis 5 Uhr zwischen Mülheim an der Ruhr und-Kaiserberg nur ein Fahrstreifen frei.

In der Nacht von Freitag (19.) auf Samstag (20. Juni) wird in Fahrtrichtung Essen gearbeitet, dort ist von Kaiserberg bis Mühlheim an der Ruhr von 20 bis 5 Uhr nur ein Fahrstreifen frei.