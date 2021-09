Die gastroösophageale Refluxkrankheit ist in der westlichen Welt die häufigste gutartige Erkrankung des oberen Gastrointestinaltraktes. Die Inzidenz ist steigend. In Deutschland leiden ca. 15 – 20 % der Bevölkerung an einer gastroösophagealen Refluxkrankheit. Der sogenannte Reflux belastet die Betroffenen sehr und beeinträchtigt das allgemeine Wohlbefinden, das tägliche Leben und auch den Schlaf. Das Hochlaufen der Magensäure in die Speiseröhre führt zu Entzündungen. Durch die chronische Entzündung kommt es zu Veränderungen der Speiseröhrenschleimhaut (Barrett-Oesophagus), was zu narbigen Verengungen mit Schluckstörungen führen kann. Durch den Rückfluss des sauren Magensaftes bis an die Stimmbänder zeigen die Patienten oft Symptome wie Heiserkeit, häufiges Räuspern, chronisches Husten oder sogar Asthma. Auch Herzschmerzen können von der Speiseröhre kommen und müssen nicht immer Ausdruck einer Herzerkrankung sein. In seltenen Fällen kann es zu einer Krebserkrankung der Speiseröhre kommen.

Herr Stratos Chondros, Oberarzt der Chirurgischen Klinik I des Johanniter Krankenhauses in Duisburg-Rheinhausen und Spezialist für Funktionsdiagnostik an der Speiseröhre, informiert in dem Onlinevortrag am 23.09.2021 um 18.00 Uhr über Diagnostik- sowie Therapiemöglichkeiten bei der Refluxkrankheit.

Über folgenden Link gelangen Sie zur kostenlosen Veranstaltung: https://vhs.link/jpqRy2