Was ist Psychotherapie und wie kann Selbsthilfe mich dabei unterstützen?

Sie wollten schon immer mal wissen, was genau Psychotherapie ist, welche Therapieverfahren es gibt, wie diese funktionieren, was Selbsthilfe damit zu tun hat und ob Selbsthilfe eine gute Ergänzung zur Therapie ist? Dann sind sie hier genau richtig:

am 23.03.2021 von 18.00 - 19.30 Uhr gehen wir zusammen mit Herrn Schürmann-Vengels (Psychotherapeut)​ diesen und vielen Fragen mehr nach.

Wir freuen uns auf Sie!

Anmeldung beim Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle Duisburg,

Frau Hoppermann/ Frau Zwickler,

Telefon: 0203-60 99 041 , E-Mail: selbsthilfe-duisburg@paritaet-nrw.org

Die Zugangsdaten zur Videokonferenz werden nach der Anmeldung verschickt!