Auch in diesem Jahr wird es keine Wohnungsbörse am Hamborner Altmarkt geben. Das wohnungswirtschaftliche Netzwerk „WoLeDu – Wohnen und Leben in Duisburg“ hat die für Donnerstag, 2. September, geplante und beliebte Veranstaltung auf Wunsch aller Beteiligten abgesagt.

„Der Termin stand zwar schon lange fest, das Infektionsgeschehen ist jedoch wieder steigend. Wir werden daher dem Votum der Kooperationspartner folgen und auf die beliebte Präsenzveranstaltung im Herbst noch einmal verzichten müssen“, erklärt Wohnungsdezernentin Astrid Neese. Michael Fechner, Leiter des Amtes für Soziales und Wohnen, ergänzt: „Wir werden die Wohnungssuchenden selbstverständlich weiterhin über unsere Dienststellen unterstützen.“

Thomas Schürkes, Geschäftsführer des Netzwerkes WoLeDu, hofft auf bessere Bedingungen im Jahr 2022 und empfiehlt bis dahin den Weg über das Internet. Unter www.woledu.de wurde ein Kontaktformular zu rund 30 Wohnungsunternehmen hinterlegt. Auch die WoLeDu-Broschüre steht dort zum Download bereit. Sie enthält die aktuellen Kontaktdaten zu den Wohnungsunternehmen und zum Amt für Soziales und Wohnen.