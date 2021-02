Das Bundesministerium für Gesundheit, 11055 Berlin (Großkundenanschrift) verschickt auf Anfrage hin die Broschüre "Ratgeber Krankenhaus Was Sie zum Thema Krankenhaus wissen sollten". Sie hat einen Umfang von 102 Seiten und stammt als aktualisiere Auflage aus dem Jahre 2020.

Die Broschüre beschreibt nicht nur Rechte und Pflichten während einer Behandlung im Krankenhaus. Vorgestellt wird auch die Krankenhauslandschaft als solche. Welche Arten von Krankenhäusern gibt es? Wie finanzieren sie sich? Wie sehe die Aufgaben und Leistungen von Krankenhäusern aus? Wie wird die Qualität gesichert? Wie können Versorgung, Reha und Pflege nach dem Krankenhausaufenthalt aussehen? Diese Fragen seien hier beispielhaft genannt.

Nütziich ist diese Broschüre auf jeden Fall - sie enthält viele lebenspraktische Informationen, an die man sonst als Patient nicht denken würde. Das Wissen wird so umfangreich wie nötig und so verständlich wie möglich vermittelt.