Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld beginnt am Wochenende mit der Einrichtung einer Baustelle auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Wedau und dem Autobahnkreuz Breitscheid.Von Freitag, 14. Februar, bis Mittwoch, 19. Februar, wird eine Mittelstreifenüberfahrt hergestellt. Für diese Maßnahme wird es keine Spursperrungen geben. In Fahrtrichtung Oberhausen wird der Verkehr nach Außen verschwenkt werden. Das bedeutet, dass hierbei der rechter Fahrstreifen über die Standspur geleitet wird.



Danach wird in den nächsten Wochen, bis zum 28. Februar, die komplette Verkehrsführung aufgebaut, sodass ab dem letzten Februar Wochenende (29. Februar/1. März) die Verkehrsführung mit drei verengten Fahrstreifen in Richtung Oberhausen, einem übergeleiteten Fahrstreifen in Richtung Köln und zwei verengten Fahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Köln fertig ist.

Hintergrund:

Im Zeitraum von zirka drei Monaten wird auf der A 3 zwischen der Anschlussstelle Wedau und dem Autobahnkreuz Breitscheid die Betonfahrbahn saniert sowie Sedimentationsanlagen zur Regenwasserbehandlung gebaut.

Aufgrund von wasserrechtlichen Vorgaben darf Wasser von der Autobahn nicht unbehandelt in die Vorflut gelangen.

Sedimentationsanlagen dienen zur Regenwasserbehandlung um Grobschmutz, Schlamm und Leichtflüssigkeiten aus dem Straßenverkehr zu entfernen.