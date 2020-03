Schließungen wegen Corona (Stadt, Wirtschaftsbetriebe, Kundencenter DVG)

Der Verwaltungsvorstand hat unter der Führung von Oberbürgermeister Sören Link heute entschieden, nachfolgend aufgelistete Einrichtungen ab Montag, den 16. März 2020, zunächst bis nach Beendigung der Osterferien zu schließen:

· Studieninstitut Duisburg

· Fortbildung der Stadt Duisburg

· Volkshochschule der Stadt Duisburg mit allen Außenstellen

· Stadtbibliothek der Stadt Duisburg mit allen Außenstellen

· Stadthistorisches Museum

· Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

· Duisburg Sport eigene, betriebene Bäder

· Duisburg Sport eigene Sporthallen und Sportanlagen

· Bundes- und Landeszentrum für den Kanusport



Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern: Kundencenter bis auf Weiteres geschlossen

Um in der aktuellen Situation im Umgang mit dem Corona-Virus das Infektionsrisiko zu verringern, setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) im Rahmen der Möglichkeiten auf vorbeugende Maßnahmen. Aus diesem Grund hat die DVG entschieden, ihr Kundencenter am Harry-Epstein-Platz ab dem kommenden Montag, 16. März, bis auf Weiteres zu schließen. Diese Entscheidung wurde zum Schutz der Kunden und der Mitarbeiter getroffen. „Die Schließung unseres Kundencenters ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir bitten unsere Kunden, sich in der Zwischenzeit mit ihren Anliegen telefonisch oder per E-Mail an unseren Kundenservice zu wenden oder einen unserer innovativen Ticketautomaten mit Videoberatung zu nutzen“, sagt Günter Neuen, Leiter Kundenmanagement bei der DVG. Es handelt sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Bei der DVG gibt es aktuell keinen Corona-Verdachtsfall oder gar einen Ausbruch.

Das Kundencenter der Stadtwerke bleibt vorerst geschlossen

Die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, ist momentan das Gebot der Stunde. Aus diesem Grund haben die Stadtwerke Duisburg entschieden, ihr Kundencenter an der Friedrich-Wilhelm-Straße 47 ab dem kommenden Montag, 16. März, bis auf Weiteres zu schließen. Diese Entscheidung wurde zum Schutz der Kunden und der Mitarbeiter getroffen. „Die Schließung unseres Kundencenters ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Da alle Servicevorgänge auch telefonisch oder online abgewickelt werden können, gibt es Alternativen für unsere Kunden. Generell gilt, es gibt keine Einschränkungen beim Angebot der Stadtwerke Duisburg“, betont Christian Theves, Leiter Privat- und Gewerbekundenvertrieb der Stadtwerke Duisburg. Es handelt sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Bei den Stadtwerken Duisburg gibt es aktuell keinen Corona-Verdachtsfall oder gar einen Ausbruch.

Jederzeit erreichbar ist der Online-Kundenservice der Stadtwerke Duisburg unter mein.swdu.de. Hier können Kunden fast alles rund um ihre Verträge ganz bequem von Zuhause erledigen.

