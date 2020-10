Wer in Restaurants, Kneipen und Cafés die Corona-Kontaktlisten falsch ausfüllt, wird jetzt zur Kasse gebeten. In Nordrhein-Westfalen gilt für Gäste, die solche Falschangaben machen, nun ein Regelbußgeld von stolzen 250 Euro.

Nur, wer soll das kontrollieren? Gut, dem Wirt könnte auffallen, dass an Tisch 5 wohl kaum Donald Duck Platz genommen hat. Doch wenn Lieschen Müller sich als Lotte Meier ausgibt? Merkt keiner. Stichprobenartige Kontrollen durch die Ordnungsämter hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann im Sinn. Das dürfte in Duisburg mit den täglichen Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht in Bus, Bahn und an Haltestellen schon genug zu tun haben.

Ob's Sinn macht, an die Vernunft der Unvernünftigen zu appellieren? Ich jedenfalls möchte informiert werden, wenn die Gefahr besteht, sich angesteckt zu haben. Schon um meine Kontakte zu schützen. Sie nicht?