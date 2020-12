In Rheinhausen-Hochemmerich beginnen die Wirtschaftsbetriebe Duisburg am Dienstag, 5. Januar, mit aufwendigen Modernisierungen von Ampelanlagen. Das wiederum führt zu Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen.



Betroffen sind zu einem die Ampelanlagen im Bereich der Kreuzung Atroper Straße / Margarethenstraße / Schwarzenberger Straße. Die Atroper Straße wird dafür von der Barbarastraße aus kommend in Fahrtrichtung Margarethenstraße/Schwarzenberger Straße zur Sackgasse. Von der Margarethenstraße/Schwarzenberger Straße aus kann deshalb nicht mehr in die Atroper Straße, Fahrtrichtung Barbarastraße, eingebogen werden.Fußgänger können passieren. Für die übrigen Verkehrsteilnehmer werden Umleitungen eingerichtet. Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte März 2021 abgeschlossen.

Am gleichen Tag, ebenfalls ab Dienstag, 5. Januar, modernisieren die WBD in Hochemmerich die Ampelanlagen im Bereich der Kreuzung Friedrich-Alfred-Straße / Schwarzenberger Straße.Die Friedrich-Alfred-Straße wird von der Otto-Lenz-Straße aus in Fahrtrichtung Schwarzenberger Straße zur Sackgasse. Von der Schwarzenberger Straße kann deshalb nicht mehr in der Friedrich-Alfred-Straße Straße in Fahrtrichtung Otto-Lenz-Straße eingebogen werden. Auch hier gilt: Fußgänger können passieren. Für die übrigen Verkehrsteilnehmer werden Umleitungen eingerichtet. Auch die dortigen Arbeiten werden voraussichtlich Mitte März 2021 abgeschlossen.