Für die kostenlosen und freiwilligen Erstimpfungen stehen die Vakzine von Johnson&Johnson und für Erst- oder Zweitimpfungen Moderna zur Verfügung. Hierbei ist zu beachten, dass sich ausschließlich Personen vor Ort zweitimpfen lassen können, die auch bereits eine Erstimpfung mit einem mRNA Impfstoff an gleicher Stelle erhalten haben.

Bei einer neuen Erstimpfung mit Moderna erhalten die betroffenen Personen nach vier Wochen ihre Zweitimpfung im Duisburger Impfzentrum (TAM). Bitte beachten Sie, dass bei diesem Impfstoff nur mit einer Zweitimpfung eine vollständige Immunisierung gewährleistet werden kann.

Impfberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die sich ausweisen können. Empfohlen wird zudem die Mitnahme des Impfausweises. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Sprachmittler des Kommunalen Integrationszentrums werden wie bisher bei der Aufklärung helfen und die Menschen bei Bedarf in ihren Herkunftssprachen unterstützen.

Unabhängig von den dezentralen Impfaktionen besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich kostenlos und ohne Termin, täglich von 8 bis 20 Uhr im Impfzentrum/Theater am Marientor an der Plessingstraße 20 in Stadtmitte impfen zu lassen.

Je nach Verfügbarkeit erfolgen die Impfungen mit dem Moderna oder Biontech. Eine freie Auswahlmöglichkeit besteht nicht.

Übersicht der Impfangebote

Montag, 23. August

Vorplatz (Portsmouthplatz) des Hauptbahnhofes, 12 bis 18 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Marktplatz Meiderich, Marktstraße 12, 8 bis 13 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Dienstag, 24. August

Vorplatz (Portsmouthplatz) des Hauptbahnhofes, 12 bis 18 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Tafel Duisburg, Brückenstraße 30, Hochfeld 10.30 bis 13.30 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Mittwoch, 25. August

Vorplatz (Portsmouthplatz) des Hauptbahnhofes, 12 bis 18 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Tafel Duisburg, Gelderblomstraße 2, Meiderich, 10 bis 13.30 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Jobcenter Friedrich-Wilhelm-Str. 103, 8 bis 14 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Donnerstag, 26. August

Vorplatz (Portsmouthplatz) des Hauptbahnhofes, 12 bis 18 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Königstraße, Livesafer - Brunnen, 11 bis 17 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Tafel Duisburg, Brückenstraße 30, Hochfeld 10.30 bis 13.30 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Freitag, 27. August

Vorplatz (Portsmouthplatz) des Hauptbahnhofes, 12 bis 18 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Mercator Center, Berliner Str. 90, Meiderich, 14 bis 20 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Samstag, 28. August

MC Donalds Hamborn, Duisburger Str. 236, 18 bis 23 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Auf www.duisburg.de/coronadashboard sind zudem umfangreiche Zahlen, Daten, Fakten und Entwicklungen zum Coronavirus abrufbar.