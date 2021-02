Stadtbücherei unterstützt Schüler

Stadtbibliothek Duisburg hilft Kindern beim Lernen auf Distanz

Unter dem Motto „Frag doch mal die Bib!“ möchte die Stadtbibliothek Duisburg

Kinder und Jugendliche beim Fernunterricht mit einer professionellen individuellen Beratung unterstützen. Der Service richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 aller Schulformen. Wer für die Bearbeitung seiner Hausaufgaben oder für die Vorbereitung eines Referates Informationen zu einem bestimmten Thema benötigt, kann sich ab Mittwoch, 10. Februar, telefonisch oder per Email an die Kinder- und Jugendbibliothek wenden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothekunterstützen dann bei der Recherche, stellen Medien zusammen oder geben Tipps für die Suche im Internet. Die Beratung ist kostenlos und kann von allen Schülern auch ohne Bibliotheksausweis genutzt werden. Wer nach der Beratung Medien ausleihen oder die Online-Angebote der Stadtbibliothek nutzen möchte, benötigt einen gültigen Bibliotheksausweis. Wer keinen Ausweis hat, kann sich kostenlos einen DigiPass ausstellen lassen, mit dem noch bis zum 28. Februar die Online-Angebote der Stadtbibliothek nutzbar sind. Die Kinder- und Jugendbibliothek ist für diesen Service telefonisch montags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr unter 0203/283-4221 oder per Email unter kinder-jugendbibliothek@stadt-duisburg.de zu erreichen. Weitere Informationen zu dem Angebot und allen anderen Fragen rund um die Bibliothek sind auf der Internetseitewww.stadtbibliothek-duisburg.de zu finden.

Dieser Text stammt von der Stadt Duisburg.