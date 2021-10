In Kooperation mit der VHS Essen bietet die Bildungspartnerschaft zwischen Handelsverband NRW Niederrhein e.V. und VHS Duisburg das Online-Seminar "Stand.Punkt! Souverän kommunizieren in Videokonferenzen mit ZOOM & Co" ab Mittwoch, 27. Oktober, an.



Der Kurs richtet sich an Personen, die erste Erfahrungen mit Videokonferenzen haben und diese künftig besser gestalten möchten. Sie erfahren, was diese Form der Kommunikation so speziell und mitunter schwierig macht. Der Kurs findet ausschließlich online statt, so dass in einem realen Setting erlernt wird, wie man an virtuellen Treffen aktiv und souverän mitwirken kann. Es wird das Videokonferenzsystem „Zoom“ verwendet, aber auch alternative Tools erprobt. Zur Teilnahme wird eine stabile Internetverbindung und ein geeignetes Endgerät benötigt. Empfehlenswert sind ein Tablet oder ein Computer mit Kamera, Mikrofon und Lautsprechern oder ein Headset.

Teilnahmebedingungen

Das Onlineseminar beginnt jeweils (4 x) Mittwoch, 27. Oktober bis 17. November, jeweils von 18 bis 20.15 Uhr (virtueller Raum). Die Teilnahmekosten betragen 60 Euro. Anmeldungen werden entgegengenommen unter der Telefax-Nr. 0203/ 283 4018, per Mail (a.uhr@stadt-duisburg.de) oder auf der Homepage www.vhs-duisburg.de. Infos zu weiteren Seminaren gibts unter www.vhs-duisburg.de/unternehmensservice und www.ehv-duwes.de.