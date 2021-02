Durch den besonders starken Wintereinbruch sind an diesem Wochenende, nach Angaben der Wirtschaftsbetriebe Duisburg, die Streufahrzeuge der Wirtschaftsbetriebe Duisburg seit Samstagabend durchgehend und somit rund um die Uhr im Einsatz.

Bereits seit Samstagabend ab circa 21 Uhr sind nach WBD-Angeben 20 Großstreuer durchgehend mehrfach auf den Straßen der Dringlichkeitsstufe 1, den Hauptstraßen unterwegs, bevor sie in Stufe 2 die Straßen gestreut haben. Ab Sonntagmorgen um 4.30 Uhr wurden dann die Geh- und Überwege geräumt und gestreut, so dass dann zusätzlich 22 Kleinstreuer und mehrere Kolonnenwagen mit insgesamt 133 Beschäftigte im Einsatz waren. Die Wetterprognose sieht so aus, dass der Winterdienst auf den Fahrbahnen zunächst weiterhin durchgehend bis Montag im Einsatz sein wird.

Zum Streuen der Straßen wird Feuchtsalz verwendet. Das Feuchtsalz besteht aus einer angefeuchteten Mischung aus Salz und Sole, das mit dem Streuteller des Fahrzeuges auf die Straßen aufgebracht wird. Auf Gehwegen ist das Streuen von Salz verboten, es sollten nur abstumpfende Mittel, wie Granulat oder Sand eingesetzt werden. Zu beachten ist, dass die Streupflicht auf allen Gehwegen den Anliegern obliegt.