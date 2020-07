Tanzen ist doof. Hin und her bewegen ist doch nur was für Mädchen oder uncoole Leute. Wenn Sie schon das Wort Tanzschule hören und automatisch an Ihre Großeltern denken, dann habe ich eine gute Nachricht für Sie: „ Hören Sie auf weiterzulesen und machen was immer Sie auch wollen!“

Nur verpassen Sie vielleicht eine Chance und Gedankenansätze, die Sie nie für möglich gehalten hätten.

Schön, dass gerade Sie nun weiterlesen und interessiert sind, was hinter dem genialen Konzept des Tanzstudio`s Annattack steht.

Anne Fasel-Thiel hat Musik und Bewegung in den Genen. Sei es durch Ihre musikalische Oma, mit der Anne schon als kleines Mädchen sang und musizierte oder durch fast alle Familienmitgliedern, die in irgendeiner Form der Kunst der Musik nachgehen. Wenn man Anne`s Leben in einem Wort beschreiben soll, so ist der Begriff „Musik“ in Ihrer Seele verankert.

Musik besteht jedoch nicht nur darin, Instrumente zu spielen, Noten zu lernen oder Arien zu singen. Musik ist auch Bewegung. Und gerade hier liegt der Ansatz und der Reiz des Weiteren.

Tanzschulen und Ballettunterricht vermitteln eine Abfolge von Schritten und Bewegungen. Man besucht den Unterricht, lernt die Choreografie und geht nach Hause.

Musik und Tanz ist in Annes`s Augen mehr. Es ist die ständige Weiterentwicklung. Die Weiterentwicklung auf der musikalischen und auch auf der persönlichen Ebene.

So gibt es im Tanzstudio Annattack gerade für Kinder ab 3 Jahren spezielle Tanzlehrer, die ihre Kunst und das Können in Theorie und in der Praxis vermitteln. Durch internationale Dozenten und Tänzer werden den Kindern und natürlich auch den Jugendlichen in verschiedenen Kursen viele Möglichkeiten zur Weiterbildung gegeben. Erwachsene sind natürlich auch jeder Zeit immer gerne willkommen.

Vom einfachen Kindertanz bis hin zur Bühnenvorbereitung, vom Leistungstanz, über Workshops, Projektarbeiten, Flatrates,…der Bewegung und der Ausbildung sind keine Grenzen gesetzt.

Ein ganz wichtiger Punkt ist der Umgang und die gegenseitige Wertschätzung. Ein „Du bist ja zu untalentiert und lernst es niemals !“, gibt es nicht. Die persönliche Weiterentwicklung in allen Bereichen des Lebens, kombiniert mit viel Spaß, aber auch etwas Leistungseinsatz hat höchste Priorität.

Gerade sind neue Kurse wie Ballett, Tanztheater, Hiphop, Breakdance, Afrohouse und Dancehall, Newstyle, Freestyle und Choreografie geplant. Wer jetzt nichts verstanden hat, dem sei übersetzt, dass es viele Kurse zu allen Tanzrichtungen geben wird.

Seit mehr als 7 Jahren gibt es das Tanzstudio Annattack Urban Dance Stylez auf der Kölner Strasse in Duisburg. Wer mehr Informationen benötigt, dem Empfehle ich einen Blick auf Anne`s Homepage.