Insbesondere in der Lockdown-Zeit nehmen Schwierigkeiten in Familien und Partnerschaften zu: verändertes Freizeitverhalten (zu viel Medienkonsum, zu wenig im „Freien“), kaum Sozialkontakte, Betreuungsengpässe, Beziehungsprobleme, Homeschooling, zu viele verbale Auseinandersetzungen und weiteres mehr.



Hier geraten Familien oftmals an ihre Grenzen. Deshalb weisen die Mitarbeitenden der Familienberatungsstelle des Caritasverbandes Duisburg an der Grünstraße 12 im Dellviertel ausdrücklich darauf hin, dass sie für kostenfreie Beratungstermine zur Verfügung stehen.

Ludger Thiesmeier, Leiter des Familienhilfezentrums, weiß, dass In solchen Beratungsgesprächen die Möglichkeit besteht, "für kurzfristige wie auch langfristige Entlastung zu sorgen, Dinge wieder neu zu sortieren und Beziehungen anders zu gestalten." Unter professioneller Anleitung finde man nicht selten gemeinsam individuelle Lösungsansätze für den Alltag.

Die Termine können per Video, telefonisch oder vor Ort im Familienhilfezentrum stattfinden. Eine Kontaktaufnahme ist möglich unter Tel. 0203 / 2865650 oder per E-Mail an ludger.thiesmeier@caritas-duisburg.de.