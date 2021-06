Ferientage mit Action und Entspannung soll es für Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren im evangelischen Jugendzentrum an der Gustav-Adolf-Straße geben. Dafür sorgen Kathleen Rawe und ihr Team, die ein kurzweiliges Programm mit Sport, Kreativem und Kulinarischem ausgetüftelt haben, in dem die aktuellen Pandemiebestimmungen berücksichtigt sind.



In der Zeit vom 5. bis zum 16. Juli geht es zum Beispiel an einem Tag zum Schwimmen ins Freibad Wolfsee, an einem anderen eine Holzwerkstatt, dann eine Wasser-Olympiade, einen Wissenschaftstag und an einem anderen Tag einen Cocktailnachmittag und dann noch einen Kreativtag mit Tonmodellage oder Cappies batiken. Fest eingeplant sind auch ein Grillfest und auch ein Ausflug Wasserspielplatz Regattabahn mit Eis-Essen. Ein Highlight dürfte sicher der Ausflug in den Hochwildpark Rheinland werden.

Aktiv und gesund

Außerdem soll es auch gesund zugehen: Jugendleiterin Kathleen Rawe und ihr Team sorgen dafür, dass es jeden Tag ein Frühstück und ein leckeres Mittagessen gibt: „Wir achten dabei immer auf eine Mischung von Ferienschlemmereien wie Eis, Hotdogs und selbstgemachte Eistee aber natürlich auch gesunden Komponenten wie Sommersalate und Obstplatten.“

Rückfragen beantwortet Jugendleiterin Rawe gerne (Mobil: 0163/6644454, zap.jugendzentrum@ekir.de ). Das Anmeldeformular - man kann eine Woche oder gleich beide buchen - gibt es auf der Internetseite der Gemeinde www.neudorf-west.ekir.de.