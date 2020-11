Update Montag, 16. November 2020, 20 Uhr:

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 8.734 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 126 Personen sind verstorben.

7.230 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 1.378 Infizierte in der Stadt gibt.

Insgesamt wurden 85.534 Corona-Tests durchgeführt.

Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 278,7.



Update Sonntag, 15. November 2020, 20 Uhr:

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 8.534 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 123 Personen sind verstorben.

7.135 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 1.276 Infizierte in der Stadt gibt.

Insgesamt wurden 84.507 Corona-Tests durchgeführt.

Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 299,8.

Update Donnerstag, 12. November 2020, 20 Uhr:

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 7.853 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 116 Personen sind verstorben. 6.557 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 1.180 Infizierte in der Stadt gibt.

Insgesamt wurden 83.293 Corona-Tests durchgeführt.

Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 258,1.

Update Mittwoch, 11. November 2020, 20 Uhr:

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 7.593 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 112 Personen sind verstorben. 6.281 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 1.200 Infizierte in der Stadt gibt.

Insgesamt wurden 82.268 Corona-Tests durchgeführt.

Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 258,1.

Update Dienstag, 10. November 2020, 20 Uhr:

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 7.466 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 109 Personen sind verstorben. 6.014 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 1.343 Infizierte in der Stadt gibt.

Insgesamt wurden 81.165 Corona-Tests durchgeführt.

Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 258,9.

Update Montag, 9. November 2020, 20 Uhr:

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 7.294 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 102 Personen sind verstorben. 5.901 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 1.291 Infizierte in der Stadt gibt.

Insgesamt wurden 80.056 Corona-Tests durchgeführt.

Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 253,5.

Update Sonntag, 8. November, 20 Uhr:

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 7.127 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 102 Personen sind verstorben. 5.729 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 1.296 Infizierte in der Stadt gibt.

Insgesamt wurden 78.983 Corona-Tests durchgeführt.

Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 242,6.

Update Donnerstag, 5. November, 20 Uhr:

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 6.519 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 95 Personen sind verstorben. 4.852 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 1.572 Infizierte in der Stadt gibt.

Insgesamt wurden 77.485 Corona-Tests durchgeführt.

Fünf Menschen sind an oder mit Corona verstorben. Alle hatten relevante Vorerkrankungen. Außerdem hat die Stadt Duisburg die Datenerhebung bei den Todesfällen vereinheitlicht und an die Zählweise des RKI angepasst. Zwei heute zusätzlich aufgenommene Fälle datieren aus dem Frühjahr.

Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 268,3.



Update Mittwoch, 4. November, 20 Uhr:

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 6.292 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 88 Personen sind verstorben. 4.720 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 1.484 Infizierte in der Stadt gibt.

Insgesamt wurden 76.383 Corona-Tests durchgeführt.

Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 266,7.

Update Dienstag, 3. November, 20 Uhr:

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 6.071 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 87 Personen sind verstorben. 4.629 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 1.355 Infizierte in der Stadt gibt.

Insgesamt wurden 75.004 Corona-Tests durchgeführt.

Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 280,9.

Wichtige Info zur Quarantäneregelung:

Schon bevor sie vom Gesundheitsamt kontaktiert werden, müssen sich Duisburger umgehend nach Erhalt eines positiven Coronatests in häusliche Quarantäne begeben. Für Infizierte dauert die Isolation 10 Tage ab dem Tag, an dem Sie sich haben testen lassen. Wenn Sie am neunten und zehnten Tag ununterbrochen keine Beschwerden mehr gehabt haben, dürfen Sie das Haus am nächsten Tag wieder verlassen. Ansonsten kommuniziert das Gesundheitsamt individuell eine eventuelle Verlängerung.

Die Personen, die mit dem positiv Getesteten in einem Haushalt zusammen leben oder nahen Kontakt zu ihm hatten, müssen insgesamt für 14 Tage in Quarantäne, wieder gerechnet ab dem Datum des Tests.

Update Montag, 2. November, 20 Uhr:

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 5.985 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 87 Personen sind verstorben. 4.481 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 1.417 Infizierte in der Stadt gibt.

Insgesamt wurden 73.521 Corona-Tests durchgeführt.

Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 271,1.

Update Sonntag, 1. November 2020, 20 Uhr:

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 5.852 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 85 Personen sind verstorben. 4.291 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 1.476 Infizierte in der Stadt gibt.

Insgesamt wurden 71.931 Corona-Tests durchgeführt.

Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 267,7.