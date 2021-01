Update Sonntag, 3. Januar 2021, 20 Uhr:

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 15.532 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 355 Personen sind verstorben.14.470 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 707 Infizierte in der Stadt gibt.



Insgesamt wurden 120.983 Corona-Tests durchgeführt.

Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 126,7

Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert. Die früheren Fallzahlen und Corona-Fakten für Duisburg finden sich hier