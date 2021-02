Update Montag, 1. Februar, 20 Uhr:

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 17.829 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 485 Personen sind verstorben. 16.868 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 476 Infizierte in der Stadt gibt.

Insgesamt wurden 143.260 Corona-Tests durchgeführt.

Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 79,6.

Update Sonntag, 31. Januar, 20 Uhr:

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 17.802 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 480 Personen sind verstorben. 16.798 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 524 Infizierte in der Stadt gibt.

Insgesamt wurden 142.596 Corona-Tests durchgeführt.

Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 80,8.

Allgemeinverfügung für Duisburg verlängert

Der Krisenstab hat beschlossen, die auf das Stadtgebiet Duisburg beschränkte Allgemeinverfügung bis zum 14. Februar 2021 zu verlängern. Damit einher geht die Maskenpflicht, die für bestimmte Bereiche (z.B. Einkaufsstraßen) festgelegt wurde. Hier gilt die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske. Auch die Nutzung und das Betreten von Spiel- und Bolzplätzen in der Zeit von 17 bis 9 Uhr bleibt weiterhin untersagt. Die weitergehende Regelung der Coronaschutzverordnung zum Tragen von medizinischen Masken im Handel, ÖPNV etc. bleibt davon unberührt.

Geänderte Öffnungszeiten

Für das Corona-Testzentrum im Theater am Marientor, Plessingstraße 20, gelten geänderte Öffnungszeiten. Von Montag bis Freitag können dort zwischen 10 und 17 Uhr Corona-Testungen durchgeführt werden.

Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert. Die früheren Fallzahlen und Corona-Fakten für Duisburg finden sich hier