Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg führen ab Montag, 5. Oktober, Kanalarbeiten auf der Niebuhrstraße zwischen der Ruhrorter Straße und der Koopmannstraße in Obermeiderich durch.



Die Arbeiten werden in zwei Abschnitte unterteilt. Im ersten Bauabschnitt wird die Niebuhrstraße dafür von der Ruhrorter Straße und von der Koopmannstraße aus jeweils in Fahrtrichtung Albrechtstraße als Sackgasse ausgewiesen. Zudem wird die Albrechtstraße in Fahrtrichtung Niebuhrstraße ebenfalls zur Sackgasse. Umleitungen werden eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können jederzeit passieren.

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt zwischen Ruhrorter Straße und Albrechtstraße dauern voraussichtlich bis Ende November.