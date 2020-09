Von Freitag, 25. September, ab 19 Uhr, bis Sonntag, 27. September, Betriebsende, wird die Linie U79 der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) zwischen den Haltestellen „Duisburg Hauptbahnhof“ und „Grunewald Betriebshof“ und die Linie 903 zwischen den Haltestellen „Duisburg Hauptbahnhof“ und „Mannesmann Tor 2“ getrennt. Dies hat zur Folge, dass Busse statt Bahnen in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen „Duisburg Hauptbahnhof“ und „Grunewald Betriebshof“ sowie zwischen den Haltestellen „Duisburg Hauptbahnhof“ und „Mannesmann Tor 2“ fahren. Grund hierfür sind umfangreiche Gleisbau- und Reparaturarbeiten.

Zudem ist aufgrund dieser Arbeiten die Heerstraße im Bereich des Platanenhofs gesperrt. In Fahrtrichtung Duisburg Hauptbahnhof entfällt die Haltestelle „Platanenhof“. Die DVG bittet die Fahrgäste die Haltestellen „Brückenplatz“ und „Musfeldstraße“ zu nutzen.

Betroffene Linien:

U79 und 903

Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn gibt es im Internet unter www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefonhotline unter der Rufnummer 0203 60 44 555 und in der myDVG-App. Die App steht für die gängigen iPhones und Android-Smartphones in den jeweiligen Stores kostenlos zum Download bereit. Aktuelle Informationen findet man auch in den sozialen Medien bei Facebook unter facebook.de/dvgduisburg oder bei Twitter unter twitter.com/dvg_verkehr.