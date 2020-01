Wie das Wir in der Selbsthilfe zu einem gesunden Ich führen kann

Selbsthilfegruppen bieten bei psychischen oder Sucht-Problemen, nach Erkrankungen oder Verlusten wertvolle Unterstützung an, aber wie genau funktioniert eigentlich eine Selbsthilfegruppe, wie fühlt es sich so ein Gruppenabend an?

Gemeinsam mit der FOM, der Hochschule für Ökonomie und Management, können Sie am Freitag, dem 6. März 2020 von 10 bis 15 Uhr erleben, wie Selbsthilfe funktioniert. An diesem Tag werden acht Selbsthilfegruppen ihre „Pforten öffnen“ und alle Interessierten, erleben lassen, was Selbsthilfe bedeutet.

Die Teilnahme an der Veranstaltung findet in den Räumen der FOM - Hochschulzentrum Duisburg, Bismarckstraße 120, 47057 Duisburg) statt und ist kostenfrei. Ihre Anmeldung nimmt Marina Nickel telefonisch unter 0203 348782-33

oder per E-Mail an marina.nickel@fom.de gerne entgegen.

Anmeldeschluss ist der 2. März 2020.

Nähere Information finden Sie unter Flyer FOM