Die Corona-Pandemie, der nun zweite Lockdown verändern vielerorts den Alltag, auch den der Verbraucherzentrale in Duisburg. Geschlossene Geschäfte bedeuten aber nicht etwa weniger Anfragen ratsuchender Verbraucher, die es derzeit per Telefon oder Mail zu beantworten gilt, vielmehr Bitten um Beistand in geänderter Form.

"Was mache ich, wenn ich etwas falsch gekauft habe?" Diese Frage stellt sich aktuell nicht nach dem Erwerb im Laden, sondern nach dem Online-Kauf. Die Hoffnung auf Hilfe durch die Verbraucherschützer bleibt aber die gleiche.

Im ersten Lockdown gab's angesichts geplatzter Urlaubsträume besonders häufig Fragen zum Thema Reiserecht, so berichtet Paulina Wleklinski, Leiterin der Duisburger Beratungsstelle in der Friedrich-Wilhelm-Straße 30. Dauerbrenner bleiben das Thema Telekommunikation und damit Fragen zu Mobilfunkverträgen oder Anbieter-Wechsel. Die so genannte "Energiearmut" war und ist, auch ohne Corona, in Duisburg ein besonders drängendes Thema. Bürger, die ihre Energierechnungen nicht bezahlen können und denen eine Gas- oder Stromsperre droht, brauchen kompetente Budget- und Rechtberatung. Auch Anfragen zur Existenzsicherung, etwa nach einer Kündigung durch den Vermieter oder nach einer plötzlichen Pfändung, sind in einer eher einkommensschwachen Stadt wie Duisburg stets akut.

„Zwar können wir im Moment aufgrund der Kontaktbeschränkungen keine persönlichen Beratungstermine anbieten, aber telefonisch und schriftlich lassen sich oft schon viele Fragen klären. Vor allem wenn Fristen ablaufen oder finanzielle Konsequenzen drohen, sollten Betroffene nicht zögern, sich an uns zu wenden", betont Paulina Wleklinski.

Beschwerden, die Verbraucherzentrale in Duisburg sei telefonisch nur schwer zu erreichen, tritt sie entgegen. Allerdings ist, wie jetzt bei einem erhöhten Telefonaufkommen, mitunter ein wenig Geduld gefragt. "Das persönliche Gespräch hat immer noch Priorität", sagt Paulina Wleklinski, "aber wir nehmen uns viel Zeit am Telefon." Da sollte sich das Warten, wenn nötig, doch lohnen.



Verbraucherzentrale Duisburg

=> Ob Ärger mit Onlineshops, Fragen zu Mobilfunkverträgen, überhöhte Handwerkerrechnungen oder abgesagte Reisen und Veranstaltungen: Wenn die Duisburger Probleme in ihrem Verbraucheralltag haben, erreichen sie die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale weiterhin per Telefon und E-Mail.

=> Das Team steht Ratsuchenden zu den gewohnten Servicezeiten montags und freitags von 9 bis 15 sowie dienstags und donnerstags von 9.30 bis 13 und von 14 bis 18 (mittwochs geschlossen) unter Tel. 0203/488011-01 zur Verfügung. Anfragen an die Verbraucherschützer können zudem jederzeit über das Kontaktformular auf der Homepage gestellt werden: www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/duisburg

=> Infos und Tipps rund um Verbraucherrechte in Corona-Zeiten sind laufend aktualisiert auf der Internetseite der Verbraucherzentrale zu finden: www.verbraucherzentrale.nrw/corona-covid19-die-folgen-und-ihre-rechte-45509