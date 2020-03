Dachte man noch vor gut einer Woche, das Virus beträfe uns nur peripher, haben die Maßnahmen zur Vorbeugung einer Ansteckung mit Corona mittlerweile den Alltag und das Kulturleben lahm gelegt. Wie vertreibt man sich die Zeit in den eigenen vier Wänden, wenn man alle Kontakte auf ein unerlässliches Mindestmaß beschränken soll? Der WA gibt zehn (nicht ganz ernst gemeinte) Tipps, damit die Bürger ihren Humor nicht verlieren ...

Und nun? Man fühlt sich eigentlich fit, muss aber die Zeit bis zum Sonntag, 19. April, überbrücken: 33 Tage, somit 792 Stunden oder 47.520 Minuten gilt es, zu gestalten. Mittlerweile betrifft es nicht nur die Bürgerinnen und Bürger in Quarantäne, sondern alle, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Hier nun zehn Tipps, um der Langeweile zu entfliehen:

1. Renovierungsarbeiten:

2.851.200 Sekunden sollten effektiv genutzt werden: Holen Sie doch zuerst die Farbeimer aus der Kammer und verschönern Ihr Heim, um dann sogleich ...

2. Vorzeitiger Frühjahrsputz:

Greifen Sie beherzt zum Lappen, und der Ehepartner darf gleich mit Hand anlegen. Ob Betten beziehen, Gardinen waschen, Fenster putzen oder Schränke aufräumen. Nun hat man viel Muße, gemeinsam die Bude aufzuräumen!

3. Kreatives Kochen:

Nudeln werden ja zu Genüge im Vorratsschrank sein. Probieren Sie doch mal neue Rezepte aus, Zeit zum recherchieren im Internet ist ja ausreichend vorhanden (Tipp: Chefkoch.de mit über 330.000 Rezepten, sollte reichen).

4. Spiele-Tag:

Statt am Abend wird nun den ganzen Tag gezockt: Fordern Sie Ihren Partner zu Brett-Spielen heraus. Er oder Sie hasst "Mensch-ärgere-Dich nicht"? Umso besser, also her damit und los geht's. Nutzen Sie diese Aktion zugleich, auch in schwierigen Situationen Kompromisse zu finden.

5. Trash-TV gucken:

Die Sendungen am Vormittag fordern zwar nicht die Intelligenz, sind aber äußerst amüsant. Zudem vergisst man dabei nicht das "wahre Leben" außerhalb der eigenen vier Wände.

6. Bilder und alte Dias herauskramen:

Na, wie lange ist es her, dass Sie die Fotoalben oder eine Diashow mit Ihrem Partner geschaut haben? Eine Gelegenheit, "alte Kamellen" aus dem Schrank zu holen, dazu noch eine Videokassette einlegen und in Nostalgie schwelgen.

7. Wellness-Tag:

Verbringen Sie doch mal mehrere Stunden im Bad: Genießen ein Wannenbad, samt Peeling, Nägel schneiden und eincremen, solange man will. Es drängt Sie ja keiner ...

8. Sport treiben:

Holen Sie Ihren Stepper oder Ergometer aus der Ecke: Ran an die Pedale, zudem verbrennen Sie dabei noch Kalorien. Wer es weniger sportlich mag: Hängen Sie die verstaubte Dartsscheibe an die Wand und werfen Pfeile. Ihr Partner zählt dabei Ihre Punkte unter dem Slogan "One hundered and nineteeeennn".

9. Sudoko und Co.:

Um geistig nicht vollständig auf der Strecke zu bleiben, lösen Sie Sudoko und Kreuzworträtsel, kann man auch im Duo machen, um schneller ans Ziel zu gelangen.

10. Wäsche bügeln:

Sie befinden sich auf der Zielgeraden: Bügeln Sie nicht nur den aktuellen Wäscheberg, sondern holen auch die geschmähten Stücke aus der Ecke, wie Spitzenblusen oder ungeliebte Oberhemden, um bald wieder "adrett" im Alltag aufzulaufen.

Viel Spaß! Fortan hat man Zeit und Muße, sich um Dinge zu kümmern, die in Vergessenheit geraten sind. Foto: Pixabay