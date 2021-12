Arnheim lässt sich relativ schnell und bequem mit dem Zug von NRW aus erreichen, und gerade in Zeiten, wo das Reisen schwierig wird, gewinnen die kleinen Tagesausflüge an Bedeutung. Da sich die Corona-Auflagen jederzeit ändern können, ist Spontanität gefragt und das ist natürlich bei einem Tagesausflug eher machbar als bei einer zweiwöchigen Reise. Und zu sehen gibt es auf jeden Fall allerhand.

Wir hatten jedenfalls einen schönen und erlebnisreichen Tag verbracht. In Burger's Zoo gehen wir dann nächstes Mal; dieser allein hätte schon einen ganzen Tag beansprucht.