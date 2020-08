Hafenrundfahrten gehören zu einem Besuch in Hamburg, wie ein Besuch auf dem Eifelturm in Paris. Zugegeben, es gibt nur einen Eifelturm, doch eine Vielzahl an Anbietern der berühmten Hamburger Hafenrundfahrten.

Woher soll man nun wissen, welcher Tour die Beste ist?

Wer auf Abzocke steht, nur uninformiert an Deck sitzen möchte und ab und an dummes Seemannsgarn hören möchte, dem kann ich Ehlers nicht empfehlen. Schade, der Artikel ist zu Ende.

hochgeladen von Olaf Oberkalkofen

Interessieren Sie sich jedoch für Hamburger Geschichte, den witzigen, jedoch sehr informativen Ausführungen des Kapitäns, so sind Sie hier gut aufgehoben.

Kapitän Alexander und seine Kolleginnen und Kollegen, führt Sie gekonnt mit den Barkassen durch die Speicherstadt, der Hamburger Innenstadt, den Containerhafen, durch Schleusen vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten, je nachdem, für welche der vielen unterschiedlichen Touren Sie sich entschieden haben.

Alexander gehört nun seit über drei Jahren zum festen Stamm der Schiffsführer und ist durch seine ruhige und besonnende Art in Kombination mit Charme und Witz bei den Gästen sehr beliebt. Die MS Günter Ehlers hat er längst im Griff und nach seinen Aussagen, auch noch nie einen Gast an die Elbe abgeben müssen.

Hafenrundfahrt ist eben nicht gleich Hafenrundfahrt.

Dafür steht seit 1927 der Name Ehlers. Kaum eine Hamburger Schiffsführerfamilie steckt seit Jahrzehnten so viel Herzblut in ihr Unternehmen, wie die mittlerweile in der 4.Generation tätige Schifferfamilie.

Wen wundert es daher, dass nun mit Anita und Jan Ehlers, der Nachwuchs auf der Matte steht?