Die Playmobil-Ausstellung „Hafengeschichte(n) Duisburg“ von Oliver Schaffer ist am Sonntag, 3.Oktober, zum letzten Mal im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt auf der Apostelstraße 84 in Ruhrort zu sehen. Ein Besuch der Sonderausstellung ist noch bis Sonntag täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die erfolgreiche Ausstellung präsentiert die Geschichte des Duisburger Hafens von der Steinzeit, über die Antike, das Mittelalter, die Industrielle Revolution bis in die Neuzeit des 20. Jahrhunderts. 5.000 Figuren und 50.000 Einzelteile werden in der nächsten Woche wieder verpackt und in das Lager des Diorama-Künstlers nach Kiel transportiert.

Eintrittskarten sind online unter www.binnenschifffahrtsmuseum.de und auch an der Tageskasse erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt 4,50 Euro, Ermäßigungen möglich. Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Maske (FFP 2 oder OP-Maske) während des Museumsbesuchs ist weiterhin verpflichtend.

Einen Einblick in diese besondere Ausstellung gibt es online im Video auf dem YouTube-Kanal der Stadt Duisburg: https://www.youtube.com/watch?v=soRURGWQDF4.