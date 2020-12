Es ist Fressenszeit für Kreaturen vom Tier,

sie lauern vor mir, seitlich, hinter mir,

eigentlich gibt es sie nur auf Papier,

doch Aberglaube schafft Gesetze hier.

Ich trag mein Herz offen, doch bin auf der Hut,

das Land gibt es nicht, was ihr macht ist nicht gut,

nichts ist im Fluss, nur Schweiß, Tränen und Blut,

aus der Ferne wird geklatscht oder ausgebuht.

Die einen wird man körperlich beschneiden,

die anderen geistig verkleiden,

sie alle sollen unter Trennung leiden,

Gott selbst gilt's zu vermeiden.

Scheiße, Dein Analysieren schafft keine Klarheit,

sie ist nur Zeugnis Deiner Ahnungslosigkeit.

Intuitives Verstehen oder Thesen der Besessenheit,

übe dich in schweigsamer Bescheidenheit.

Wie ein Echo verfolgt mich Deine Erklärung,

in deinem ewigen Kreis ohne Abzweigung,

an der Stimmlage deute ich Deine Äußerung,

nicht an Deiner späteren Erläuterung.

Ich kenn Deinen Esot(r)ick über Projektion,

darüberhinaus erkennt man die Lüge schon,

auch flüstert mir kein Dämon in die Situation,

mit dem hast grad du eine Kollaboration.

Und dann diese schändliche Rolle der Frau,

ein Ausdruck ihrer Dummheit vor Knowhow,

urtümlich scheint die Frau der GAU.

Gott liebt ihre heiße Milch mit Kakao.

Teresa, Maria, besessen, Hexe, Hure,

das kommt von Opfer, Täter, Psalm und Sure,

Ich fahr mit dem König vor, per Kutsche und Retoure:

Du hängst am morschen Ast, als glotzender Lemure.

Kein Geistlicher ist ein Mittler für die Schöpfung,

Stellvertretertum ist Gängelei und bleibt Anmaßung,

und in gleichen Teilen Behinderung,

durch die Installation einer Befestigung.

Nun rufen sie auf zur Weltreligion,

klingt für mich nach einer künstlichen Aktion,

Natürliche Hingabe, das reicht Gott schon,

er braucht keine neue Organsisation.

Nun denn, ich sah es selbst, kein faules Ei, was ich hier leg,

Religion ist die letzte Barriere vor dem bewussten Weg,

Erkenntnis wird dargestellt als Sakrileg,

Bewusstsein ist einfach, kein Privileg.

Sorry, aber ich hab schon lang den Verdacht,

sie haben sich ihren Gott aus Interessen erdacht.

Jetzt stolpern sie über die eigene Niedertracht,

denn Gott ist, und nicht ausgedacht.

Nein, ich störe mich nicht an Religion,

denn jede bietet eine andere Interpretation.

Gott bleibt dadurch leider nur Spekulation,

wir haben uns gefunden, persönliche Konfession.

Ich werde Gottes Natur nicht dämonisieren,

sie spalten, aus Interesse instrumentalisieren,

sie weder zum Konstrukt erklären, um sie neu zu kreieren,

um sie kriechen zu sehen auf allen Vieren.

Folg' meinem Beispiel, doch folg' mir nicht nach,

denn jede Kopie ist für Natur eine Schmach.

Das ist es, was ich Gott einst versprach,

als er Wein mit mir trank und das Brot mit mir brach.





Hör' auf diese Worte zu verdrehen, als hätte ich was, das würde Dir fehlen.