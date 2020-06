Hack den Duisburger

Es hackt in der Duisburger Innenstadt

Themenmarkt-Reihe verwandelt die Königstraße in eine Hack-Meile

Fans eines gepflegten Mettigels aufgepasst: Der Themenmarkt DUISBURG IST ECHT DELIKAT wird in der kommenden Woche als Hackmarkt stattfinden. Als Ergänzung zum beliebten Bauernmarkt findetdieser dann am 23., 25. und 27. Juni 2020 jeweils von 10 bis18 Uhrin Duisburger City statt. Freuen dürfen sich die Kunden auf ein vielfältigesAngebot ganz unterschiedlichen Variationen an Speisen, die aus Hackfleischzubereitet werden. Das Sortiment umfasstschmackhafte Spezialitäten wie Burger(auch vegetarisch), Chili con Carne, Königsberger Klopse, Spaghetti Bolognese, Frikadellen(auch vegetarisch)sowie Hackbraten.Wie alle Duisburger Wochenmarkt-Veranstaltungen finden die Themenmärkte aufgrund der Corona-Krise unter Einhaltung der gebotenen Sicherheitsmaßnahmen zum Gesundheitsschutz der Kunden sowie der Markthändler und Schausteller statt. Auf den Duisburger Wochenmärkten gilt im Rahmen der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW die Pflicht zum Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung.

