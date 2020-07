Der Spielplatz Franz-Lenze-Platz in Walsum ist einer von demnächst insgesamt sieben besonderen Spielplätzen in Duisburg, der überragend abwechslungsreich und interessant saniert wurde.

Zusätzlich zu den jährlichen Spielplatzsanierungen stellen die Wirtschaftsbetriebe für jeden Bezirk ein Sonderbudget von 300.000 Euro zur Verfügung. Damit soll ein Spielplatz besonders attraktiv verschönert und zu einem außergewöhnlichen Highlight für Kinder umgestaltet werden. Bereits im letzten Jahr konnten der Spielplatz Volkspark in Rheinhausen, der Spielplatz an der Sechs-Seen-Platte im Duisburger Süden und der Spielplatz im Kantpark in der Innenstadt fertiggestellt werden.

Der Spielplatz in Walsum war in die Jahre gekommen und musste saniert werden. Die Ideen für den Spielplatz haben die Schüler der naheliegenden Don-Bosco-Grundschule erarbeitet. Die Kinder schlugen im Rahmen des Beteiligungsprojektes vor, einen Kletterparcours zu bauen. Als Hauptattraktion wurde eine vielfältige und zum Teil herausfordernde Kletterlandschaft aus unterschiedlichen Netzen und künstlichen Findlingen sowie ein hoher, offener Kletterturm mit Netzaufstiegen und einer circa 4,5 Meter Tunnelrutsche gebaut. Zudem wurde das Angebot mit beweglichen Geräten wie Seilbahn, Drehscheiben und Wippen ergänzt. Eine Mehrfachschaukel mit unterschiedlichen Sitzflächen rundet das Spielerlebnis ab.

Uwe Linsen, Vorstand der Wirtschaftsbetriebe Duisburg, sagte zur Eröffnung: „Uns ist es wichtig, dass wir Spielplätze bauen, die den Kindern gefallen. Deshalb danken wir den Kindern der Don-Bosco-Schule herzlich, dass sie uns dabei geholfen haben. Dieser Spielplatz ist ganz besonders geworden und wir wünschen allen viel Spaß.“

Auch Oberbürgermeister Sören Link ist von der Kletteranlage begeistert: „Ich finde es klasse, dass wir hier in Walsum einen so attraktiven Spielplatz für die Kinder geschaffen haben. Ich kenne den Spielplatz bereits von früher, mit der neuen Gestaltung hätte er mir auch als Kind richtig gut gefallen.“