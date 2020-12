Der zweite Bauabschnitt des RheinParks in Hochfeld ist fertiggestellt und ab sofort für die Öffentlichkeit zugänglich.

Mit Beendigung der industriellen Nutzung konnte im März 2019 mit den Arbeiten des zweiten Bauabschnitts begonnen und rund sechs Hektar Fläche des ehemaligen Walzdrahtwerks ebenfalls zum Park umgestaltet werden. Rund elf Millionen Euro wurden in den zweiten Bauabschnitt investiert, die zu 90 Prozent aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus Fördergeldern der Stadterneuerung von EU, Bund und Land finanziert werden.

Martin Linne, Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt, ist über den Fortschritt erfreut: „Mit der sukzessiven Entwicklung des RheinParks machen wir große Schritte in Richtung Internationale Gartenausstellung 2027 und öffnen Duisburg an dieser Stelle nach über 150 Jahren industrieller Nutzung weiter zum Rhein. Der bereits heute über 30 Hektar große RheinPark leistet einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der klimatischen und lufthygienischen Situation, der Wohn- und Lebensqualität sowie zur Erhöhung der Erlebnisqualität des Stadtraums Hochfeld und darüber hinaus.“

Eine Unterführung quert nun das Gleis durch den Bahndamm und eröffnet den Parkbesuchern einen neuen Zugang zum Rhein sowie einen neuen Rundweg.

Große Schritte Richtung IGA 2027

Der 465 Meter lange „Parkbalkon“ wurde ebenfalls erweitert. Er schließt an der Hochfeldallee, ehemals Wand der 1.000 Gesichter, an die vorhandene Promenade an und soll innerhalb der nächsten Bauabschnitte bis zur Brücke der Solidarität weiter ausgebaut werden. Aktuell befindet sich noch eine asphaltierte Baustraße auf der Promenade, die für den Ausbau der weiteren Bauabschnitte benötigt wird.

Der dritte Bauabschnitt mit rund 1,8 Hektar wird derzeit vorbereitet, um mit dem Bau voraussichtlich im Sommer 2021 beginnen zu können. In Vorbereitung befindet sich ebenfalls der Bau von zwei Spielplätzen auf der Fläche, deren Fundamente allerdings schon vorhanden sind. Insgesamt werden drei Spielplätze mit unterschiedlichem Angebot zur Verfügung stehen.