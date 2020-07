Stadtgeschichte und U-Bahn-Kunst, Hafenstadtteil und Brautmodenmeile, Mercator und Moschee: sind Stationen einer Tour, die man in Duisburg so nur mit der Straßenbahn erleben kann.



Der Künstler Klaus-Dieter Brüggenwerth macht seit vielen Jahren auf kulturelle und historische Besonderheiten der Stadt aufmerksam. Wenn er die Besucher mit der Kulturlinie 901 in Richtung Ruhrort führt, dann gibt es selbst für eingefleischte Duisburger so manches zu entdecken.

Die Tour findet am Freitag, 10. Juli, um 11 Uhr statt (Dauer ca. 5 Stunden). Interessierte Teilnehmer zahlen 25 Euro inklusive je einem Imbiss und ÖPNV-Ticket. Die Tickets sind bis Dienstag, 7. Juli, online unter www.duisburg-tourismus.de oder bei der Tourist Information, Königstraße 86, in der Innenstadt erhältlich. Die Kontaktdaten der Kunden werden dabei aufgenommen.

Info zum Hygiene-

und Sicherheitskonzept



Für diese und alle künftig angebotenen Führungen und Touren gelten folgende Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen: Gäste können ihre Tickets nur online buchen, oder in der Tourist Information Duisburg kaufen, die Kontaktdaten der jeweiligen Kunden werden dabei aufgenommen. Es besteht keine Möglichkeit, Tickets vor Ort beim Guide zu kaufen.

Die Teilnehmerzahl wird jeweils der aktuellen Lage angepasst. Gäste müssen in U-Bahnhöfen und während der Fahrt mit der 901 einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der Mindestabstand zwischen einzelnen Gästen (außer Paaren oder Familien) von mindestens 1,5 Meter muss eingehalten werden. Der Guide informiert am Anfang der Tour alle Teilnehmer über die Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen.