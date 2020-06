Amöneburg ---- ,,Die Stadt auf dem Berge,, ---

Anno 1970 war es, daß ich knapp über die Baumwipfel der Stadt

mehrere Segelflugzeuge dahingleiten sah,

so nahe, daß ich das Gesicht des Piloten erkennen konnte.

Mein nächster Gedanke war,- ,,DA MUSS ICH HIN,, !!!!!

Es war Wochenende,- das Wetter war sommerlich top,-

die Thermik zum Flug optimal,- und es war noch früh am Tag.

Zum Flugplatz unten am Berg sind es zwar nur ca 1500 Meter,

die ich aber doch lieber per Auto zurücklegte,-

somit blieb mir dann der steile Rückweg

bergauf zum Hotel erspart.

Meine Neugier für Starts und Landungen

war nach 15 bis 20 Minuten befriedigt,-

und voller Lust auf das kommende Flugerlebnis

per Seilwinde meldete ich mich zum Gastflug an.

Einfach herrlich das Gefühl, in wenigen Sekunden

von o auf ca 300 Fuß zu steigen

und nach dem Ausklinken des Schleppseiles

nur noch ein sanftes Rauschen des Windes

und das Piepsen des Trimmers zu hören.

Das kleine seitliche Schiebefensterchen zu öffnen

und die Kamera in Position zu bringen

war für mich ein einziger Handgriff !!!

Im Anschluß an diesen Flug und einer kleinen Pause,

dann nochmal einen Start mit einem anderen Piloten

und einem anderen Gerät.----- ein himmlisches Vergnügen.

Nach drei Wochen zog es mich erneut nach Amöneburg,

doch diesmal in der Absicht, mit dem Motorsegler mitzufliegen.

Eine schöne kleine Maschine mit zwei nebeneinander installierten Sitzen und einem kleinen 47 PS VW-Motor,-

ein völlig anderes entspanntes Fluggefühl.

Diesmal war für mich weniger das Foto,-

dafür mehr der S8-Schmalfilm interessant.