Knapp 4.400 Läuferinnen und Läufer gingen bei der 1. Laufveranstaltung, am 18. Januar am Start.

Bei der 2. Laufveranstaltung waren es ? Läuferinnen und Läufer, die an der Startliste standen, einen dritten Lauf gab es dann leider nicht mehr. Die Coronavirus-Epidemie zwang das neunköpfige WLS-Orga-Leitungsteam am 9. März dazu, die Abschlussveranstaltung am 14. März abzusagen. Und es kam noch schlimmer: Am 12. März musste das Team auch die T-Shirt-Ausgabe, die Medaillen-Ausgabe, die Chip-Rückgabe und auch die Übergabe von Preisen und Auszeichnungen absagen.