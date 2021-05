Mehr als 700 Läufer haben bereits für den #RRM21AtHomeAgain am ersten Juniwochenende gemeldet. Auf der Starterliste für die virtuelle Alternative zum 38. Rhein-Ruhr-Marathon stehen inzwischen auch einige prominente Namen.

Annika Vössing, die Siegerin des Duisburg-Laufs in den Jahren 2018 und 2019, macht wieder mit. Die Oberhausenerin geht in der Schweiz an den Start. Mit Hilfe der neuen App zum Duisburger Marathon kann sie auf Schritt und Tritt verfolgen, auf welchem Wegstück sie auf der Original-Marathon-Strecke unterwegs wäre.

Nikki Johnstone, ebenfalls Duisburg-Sieger 2018 und 2019, nutzt die neue Möglichkeit des virtuellen Laufs über zehn Kilometer. Nach einer Verletzung und einer Operation bringt sich der Düsseldorfer Schotte wieder in Form. Über seinen Start sagt er: „Ein Marathon oder ein Halbmarathon kommen für mich noch zu früh. Bei den 10.000 Metern bin ich gerne mit dabei und freue mich darauf.“ Katharina Wehr und Nikki Johnstone waren auch beim HomeRun 2020 schon als Botschafter für den Rhein-Ruhr-Marathon auf der Strecke.



Meldungen noch bis 30. Mai möglich

Die Duisburgerin Katharina Wehr vom TV Wanheimerort, unter anderem Gewinnerin des VIACTIV Rhein-City-Runs, will am 5. oder 6. Juni ihre Unterstützung für den Rhein-Ruhr-Marathon mit einer Teilnahme laufend unter Beweis stellen. Auch Karsten Kruck (ASV Duisburg), Platz eins beim Rhein-Ruhr-Marathon in den Jahren 2015 und 2017, wird sich der virtuellen Konkurrenz stellen.

Meldungen für den #RRM21AtHomeAgain sind noch bis zum 30. Mai möglich. Die Startgebühr beträgt 30 Euro. Darin enthalten sind die persönliche Startnummer, das eigens für diesen Lauf designte Adidas-Finisher-Funktionsshirt, die nachhaltige Finisher-Medaille, die Finisher-Urkunde sowie der Zugang zur App.

In die Wertung des #RRM21AtHomeAgain kommen neben den Zeiten für Marathon und Halbmarathon im Rahmen einer Sonderwertung auch Läufe über zehn Kilometer. Natürlich können Handbiker, Inliner und Staffelläufer ebenfalls am virtuellen Lauf teilnehmen.

Meldungen sind möglich über www.rhein-ruhr-marathon.de.