Ansegeln bei der WRK am 2./3. April 2022

Statt Sonnenschein an diesem zweiten Tag im April: Schnee, Kälte und böiger Wind um 10 Knoten.

Diese Bedingungen und vielleicht auch Corona hatten die Teilnehmerzahl der Seglerinnen und Segler wohl reduziert, denn nur 5 Boote gingen an den Start.

Bei Wind aus Nord Ost konnte ein Dreieckskurs um die Hauptinsel des Töpper Sees gelegt werden. Pünktlich um 15 Uhr erfolgte der Start der Boote - oberhalb des Bootsverleihs. Es handelte sich allerdings nur um drei Laser und zwei Zugvögel! Lokalmatador Benjamin Auerbach setzte sich sofort als Erster an der Luvtonne weit vom Feld ab und ließ auch den beiden Schwertzugvögeln mit Dirk Michalke/Uwe Horstmann und Hein Meier/Volker Treder keine Chance während der drei Runden wieder heranzukommen. Das gleiche Spiel wiederholte sich auch im zweiten Lauf. Erstmalig war mit Tim Matenaer ein Jugendlicher der Laser Gruppe mit dabei. Leider kenterte er am Ende des zweiten Laufs - konnte aber schnell von einem der DLRG - Boote sofort geborgen werden - bei den extremen Wassertemperaturen.

Am Sonntag musste leider auf Wind gewartet werden. Mit einer Windgeschwindigkeit von etwa vier Knoten aus West war nur ein viermal zu segelnder „Up and Down“ Kurs, direkt vor dem Clubhaus, das Maß aller Dinge. Der Lauf konnte nach Bahnverkürzung noch abgeschlossen werden, wobei Uwe Groth im Laser zwischenzeitlich sich schon mal vor Benjamin Auerbach schieben konnte. Dieser hatte beim Abschluss wieder die Nase vorn --- Ebenso nach der Yard Stick Berechnung im Gesamtergebnis vor Uwe Groth (L), Dirk Michalke /Uwe Horstmann (SZV) , Hein Meier /Volker Treder (SZV) und Tim Matenaer (L).

Erfreulich war die Absicherung auf dem See durch zwei Boote der DLRG mit sieben Helferinnen und Helfern. Ein herzliches Dankeschön an die Lebensretter und Lebensretterinnen, sowie allen Helferinnen und Helfern, die am Rande des Geschehens wertvolle Unterstützung gaben.

Der nächste Termin der WRK ist am 16.04.2022.

Um 18.00 Uhr soll das Osterfeuer entzündet werden.

Text und Fotos: Jahn Rohpeter

Fotos folgen