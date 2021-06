Der im beschaulichen Duisburger Stadtteil Neuenkamp ansässige und dem Landessportbund NRW angeschlossene Sportverein, ist der Rechtsnachfolger der Vereine DJK Victoria Neuenkamp 1925 und TuS Neuenkamp 1889 e.V.

Doch was ist so besonders an diesem Verein? Was hat der Verein seinen Mitgliedern und dem Stadtteil zu bieten? Dieser Frage bin ich auch den Grund gegangen.

Kannte man in den letzten Jahren neben den erfolgreichen Abteilungen wie Tennis, Handball, Kampfsport und Leichtathletik, die Fußballabteilung des Vereins, so erschien das Wort “erfolgreich“ etwas unangebracht. Was macht aber Erfolg aus und wie definiert sich dieses? Ist Erfolg nur mit Punkten und Tabellenplätzen messbar?

In der neuen Saison 2021/22 startet das seit einiger Zeit in die Kreisliga C abgerutschte Team mit einem neuen, aber bekannten Trainer. Der ehemalige Spielführer Kim Nießen ersetzt das langjährige ehemalige Trainerteam um Baris Kaplan und Janusch Neigert. Durch die gesunde Mischung aus alten und jungen Spielern, soll die gesunde Balance hergestellt werden. Wer aber nun denkt, dass sich lediglich einige Fußballer zum Trainieren, Spielen und Feiern treffen, der irrt gewaltig. Neben der hohen Trainingsbereitschaft, gilt das soziale Engagement zu erwähnen. Seit Beginn des ersten Lockdowns, kümmern sich auch die Spieler um ihre Mitmenschen in Neuenkamp. Hilfe der Menschen ohne Mobilität, den Einkäufen und Besorgungen für Senioren, etc. ist für die Vereinsmitglieder selbstverständlich.

hochgeladen von Olaf Oberkalkofen

Die Spieler identifizieren sich hundert Prozent mit dem Verein und dem Stadtteil und sind sich der positiven Außendarstellung des Blau-Weiß Neuenkamp und des Stadtteiles sehr bewusst.

Hier ist es natürlich gerne gesehen, wenn weitere Spieler den Verein unterstützen würden. Zur Umsetzung der Ziele und der neuen Vereinsidee braucht es jedoch auch einige Förderer, die sich tatkräftig, aber auch finanziell, einbringen wollen.

Als sportliches messbare Ziel ist für die kommenden 2-3 Jahre der Aufstieg in die Kreisliga B ausgesprochen.

Dieser Aufgabe stellt sich der zuvor genannte neue Trainer, Kim Nießen.

Neben dem bereits in anderen Artikeln erwähntem Fußballcamp, welches im Sommer auf der neu gestalteten Anlage durchgeführt wird, hat der Verein noch zahlreiche herausstechende neue Projekte, wie Neugestaltung des Vereinsheimes (INSIDER) Kinderbetreuung, Hausaufgabenhilfe, etc. vor. Hierzu wird jedoch an späterer Stelle ausführlicher berichtet.

hochgeladen von Olaf Oberkalkofen

Festzuhalten ist, dass sich Blau-Weiß Neuenkamp neu erfindet und das Wort „Vereinsleben“ wieder in den Mittelpunkt gesetzt wird.