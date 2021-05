Viele Monate war es still auf dem Gelände von Blau Weiß Neuenkamp. Am 01.Juni geht es aber nun endlich wieder für die Spielerinnen und Spieler im Jugendbereich los. Der Trainingsbetrieb startet und eine Überraschung wartet auf die Kinder. In den Sommerferien findet vom 14. Juli bis zum 17.Juli 2021 das Fußball-Vereinscamp 2021 statt.



hochgeladen von Olaf Oberkalkofen

Das Camp steht unter dem Motto: „Trainieren wie die Profis. Talente von heute-Stars von morgen!“

Bernd Fritzenwanker, Vorsitzender des Vereins: „Endlich kann es wieder losgehen und gleich zu Beginn können wir den Kindern ein tolles Highlight bieten. Wir freuen uns sehr mit der Fußballschule Kessen einen kompetenten professionellen Partner an unserer Seite zu haben. Für die kulinarische Versorgung, wie Getränke, Obst, Mittagessen usw. sorgt die neue Vereinsgaststätte INSIDER. Brigitte Knors ist die neue Pächterin des Vereinsheimes und beteiligt sich auch finanziell am guten Gelingen des Sommercamps. Wir danken Frau Knors sehr für Ihr Engagement.“

hochgeladen von Olaf Oberkalkofen

Teilnehmen können Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 12 Jahren. Sie erhalten neben der Rundumversorgung noch ein Trikot mit Hosen und Stutzen und weitere Geschenke. Die ersten 24 Plätze sind für Kinder von Blau-Weiß Neuenkamp reserviert. Durch die finanzielle Unterstützung des Vereins, zahlen die Mitglieder für das 4tägige Fußballcamp statt des regulären Preises von 139,-€ lediglich 99,- €. Wer noch nicht Vereinsmitglied ist und teilnehmen möchte, zahlt den normalen Preis. Aber auch hier hat der Verein ein Angebot. „Wer durch die Teilnahme am Sommercamp 2021 zu unserem familiären Verein findet und Mitglied wird, zahlt im ersten Jahr lediglich die Hälfte des regulären Beitrags“, so Bernd Fritzenwanker.

hochgeladen von Olaf Oberkalkofen